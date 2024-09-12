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الرحلات تبدأ خلال سبتمبر.. نص ضوابط العمرة 2024 - مستند

12:26 م الخميس 12 سبتمبر 2024

رحلات العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية.

جاء ذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتضمنت ضوابط العمرة للموسم الجديد، معايير إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلًا من قبل السلطات السعودية.

كما تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن (3000 متر) من الحرم المكي.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار ضوابط العمرة رحلات العمرة
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