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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

11:33 ص الخميس 12 سبتمبر 2024

الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446هــ .

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، الخميس، أرسل الدكتور أسامة الأزهري خطابات تهنئة بالمولد النبوي الشريف إلى الرئيس السيسي، والدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وهنأ وزير الأوقاف الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى العطرة، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري كله بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر وأهلها وجيشها وشرطتها بحفظه وأمانه وضمانه.

الدكتور أسامة الأزهري الرئيس السيسي ذكرى المولد النبوي الشريف
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