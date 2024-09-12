قبل بداية العام الدراسي.. نصائح مهمة لتحسين اعتياد الأطفال على الأكل الصحي

كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح المهمة للحفاظ على صحة الأطفال، وخاصة مع عودة الدراسة ببعض المدارس الدولية، وقبيل عودة الدراسة بالمدارس الحكومية.

ووفق منشور توعوي لهيئة الدواء، تشمل تلك النصائح:

-غسل اليدين باستمرار مع وجود معقم في الشنطة.

-شرب سوائل كتير، وخاصة المياه، والبعد عن أي مشروبات غازية.

-الحفاظ على صحة أولادنا البدنية و حركتهم.

-الاهتمام بالوجبات الصحية، وخاصة وجبة الإفطار.

-معرفة ومتابعة التعامل مع الحساسية الموسمية للطفل.

وأوضحت الهيئة أن "تعويد الطفل" على تناول الأكل الصحي، والحفاظ على النشاط البدني من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.

وأشارت إلى أن الأطفال يقضون الغالبية العظمى من يومهم في المدرسة، كما يستهلك معظمهم ما يقارب من نصف سعراتهم الحرارية هناك، وهذا يجعل المدرسة مكانًا رائعًا لتعلُّم وممارسة الأكل الصحي، ويكون اتباع نظام غذائي صحي بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب، ومنتجات الألبان، واللحوم الخالية من الدهون، إلى جانب الحد من الدهون المشبَّعة والسكريات المضافة والصوديوم.

كما يساعد النشاط البدني على تقليل القلق، وزيادة تركيز الطفل في المدرسة.

وأوصت الهيئة بحصول الطفل على 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًّا، (المشي، والجري، وممارسة الرياضة) مقسَّمة على سائر اليوم قبل وأثناء وبعد المدرسة.