ارتفاع تدريجى بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس

كتب- محمد فتحي:

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الخميس، تشهد استمرار الموجة الحارة على كافة الأنحاء، إذ يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم، تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، على حالة الطقس اليوم.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت عن موعد انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة.

وقالت "الأرصاد"،إن موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة سيكون بدءًا من السبت القادم الموافق 14 سبتمبر 2024، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.