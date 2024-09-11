هيئة الدواء: تطبيقات إلكترونية للتعرف على الأدوية البديلة

كتبت -داليا الظنيني:

قال ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن هناك تحسن تدريجى وملحوظ فى التعامل مع أزمة نواقص الأدوية، مبينًا أن التحسن في مشكلة أزمة نواقص بعض الأدوية في السوق المصري سيتم بشكل تدريجي وخلال الفتره المقبلة القريبة.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن الهيئة وفرت للمواطنين عددا من التطبيقات على مواقع الهيئة للتعرف على الأدوية البديلة، مؤكدا استمرار الهيئة في توفير الأدوية في السوق المصري المحلي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد تخصيص 10 مليارات جنيه حتى الآن في إطار حل أزمة الدواء.