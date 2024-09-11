رئيس مصلحة الضرائب: لن نسأل هذه الشركات عن ضرائب الأعوام الماضية

كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة التيسيرات الضريبة التي تم الإعلان عنها اليوم استراتيجية جديدة في التعامل مع المجتمع الضريبي ومجتمع رجال الأعمال.

وأضافت "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامي"شريف عامر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء: نسعى من خلال حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، والتيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها اليوم تشمل نظامًا مبسطًا للأوعية الضريبية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الشركات التي ستقدم ملفًا لن تسأل عن الضرائب في السنوات الماضية، مؤكدة أنه يتم السعي للتوصل إلى الشكل النهائي لحزمة التيسيرات الأخيرة خلال 4 أو 5 أسابيع.