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رئيس صندوق التنمية الثقافية يبحث جذب الشباب للمشاركة في الأنشطة

11:00 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

رئيس صندوق التنمية الثقافية يبحث جذب الشباب للمشار

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كتب- محمد شاكر:

التقى المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، بعد تعيينه مساعدًا لوزير الثقافة ومشرفًا على قطاع صندوق التنمية الثقافية، ظهر أمس الثلاثاء، مع مديري ومشرفي الإدارات بمقر القطاع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما التقى ظهر اليوم الأربعاء، بمديري ومشرفي مراكز الابداع المتنوعة بمقر الصندوق بساحة الأوبرا.

وتناول اللقاءان، مناقشة رؤية تطوير صندوق التنمية الثقافية بما تتماشى مع السياسة العامة لوزارة الثقافة، مع التأكيد على التكامل الثقافي والفني مع باقي قطاعات الوزارة.

وناقش الاجتماع، ضرورة وضع خطة عمل فعالة ومستدامة تحقق مفهوم التنمية والعدالة الثقافية، مع ضرورة جذب الشباب للمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية.

وشدد "السطوحي" على فتح قنوات جديدة واتفاقيات تعاون لتحقيق الاستثمار الثقافي الفعال مع زيادة الموارد من أجل تعظيم التأثير المرجو.

المعماري حمدي السطوحي صندوق التنمية الثقافية وزير الثقافة
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