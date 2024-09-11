ريهام سعيد تدعو لمساعدة شاب يعاني من متلازمة توريت

كتبت -داليا الظنيني:

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، حالة مرضية لشاب يدعى محمد جمال يعاني من متلازمة توريت، ووصفته بأنه شخص مثابر ويمتلك كاريزما، ودعت الجميع إلى مساعدته.

وأضافت "سعيد"، خلال بث مباشر على فيسبوك، أنها تواصلت مع فريق قوي من متخصصين أمراض المخ والأعصاب بجامعة عين شمس.

وأوضحت ريهام سعيد، أن هذا الفريق الطبي دائمًا من يقدم المساعدة تحديدًا في الحالات الحرجة كما حدث في حالة محمد ونورا الذين كانا يعانيان من حالة عدم توافق عصبي وتم تركيب لهم الجهاز jbr وأصبحا الآن في حالة طبيعية.

وأوضحت أن مرض محمد يحتاج لتركيب جهاز jbr وخلال 6 شهور فى حال تركيبه سيصبح طبيعى، مؤكده أن علاج الحالة سيأخد وقت طويل إضافة إلى برمجة الجهاز.

وتابعت: عندما جلست معه قال لي الحل فى ألمانيا ولكني أعتقد أن الحل فى مصر، مضيفة: "عندنا جراحين عظام وبإذن الله الجهاز هينفع وممتنه جدا لله سبحانه وتعالي إنه بيدينا أمل".