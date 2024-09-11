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سبتمبر أم أكتوبر؟.. ما موعد بدء رحلات العمرة 1446ه؟

09:43 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأضافت "السياحة"، بحسب بيانها، الأربعاء، أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار اللجنة العليا للعمرة والحج رحلات العمرة
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