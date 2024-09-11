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ضوابط العمرة.. السياحة تُحدد أرقام للشكاوى والاستفسارات

09:31 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

رحلات العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأهابة وزارة السياحة، بالمواطنين، أنه يمكن للمعتمرين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي شكاوى أو أي كيانات غير شرعية تقوم بتنظيم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة رقم 19654، أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة وهو companies.tourism@mota.gov.eg

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار ضوابط المنظمة لرحلات العمرة رحلات العمرة اللجنة العليا للعمرة والحج شركات السياحة
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