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مستشار وزير الصحة: معدل الإنجاب عند السيدات تراجع إلى 2.76%

08:53 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الدكتور عمرو حسن

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان، إن أول تقرير للتنمية البشرية، تم إصداره في عام 1990، موضحا أن هدف التنمية الأساسية هو المواطن المصري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن معدل الإنجاب عند السيدات بلغ نسبة 5.3% خلال عام 1980، موضحا أن المعدل تراجع إلى 2.76 % خلال الفترة الماضية.

وأكد أن مؤشرات الإنجاب في مصر بدأت في التحسن، مؤكدا على دور الدولة في دعم تحسين معيشة المواطن من كافة الجوانب المختلفة.

وأوضح أن أكثر من ثلث السكان يبلغون من العمر أقل من 15 عاما، وأكثر من 60% من السكان أقل من 30 عاما.

كما أشار إلى ضرورة تكوين الأسرة الصحية، حيث تستهدف الدولة قطاعي الصحة والتعليم بشكل أكبر، موضحا أن هناك 9 وزارات ضمن تشكيل التنمية البشرية.

الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة تراجع معدل الإنجاب عند السيدات عمرو حسن ببرنامج صالة التحرير
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