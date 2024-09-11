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بعد انقطاع 54 شهرا.. ترك: حصلت على موافقة وزير الأوقاف بالقاء خطبة الجمعة بالمساجد

08:47 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الشيخ أحمد تركي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الشيخ أحمد تركي مدير التدريب السابق بوزارة الأوقاف، الحصول على موافقة الدكتور أسامة الأزهري، على السماح له بإلقاء خطبة الجمعة بمساجد الوزارة بعد انقطاع 54 شهرا.

وقال تركي عبر صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء:"أتقدم بخالص الشكر والتقدير للصديق العزيز وأخى الكريم الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف على تصديقه للفقير إلى الله اليوم 11 سبتمبر 2024 بأداء خطبة الجمعة بمساجد وزارة الأوقاف بعد انقطاع دام 54 شهر".

وتابع:"أدعوا الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهوده وعطاءه فى وزارة الأوقاف ونشر الوعى الدينى بألسنة الأزهريين وأقلامهم، والله الموفق والمستعان".

وكان الشيخ أحمد ترك أحد علماء وزارة الأوقاف، استقال من الوزارة في عام 2019.

وقال "ترك" عبر صفحته الشخصية: "الحمد لله وعلى بركة الله وبعد دراسة واستخارة وتوفيق من الله تعالى خلال عشرين سنة قضيتها في وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية، ونلت خلالها الكثير من الأوسمة لجهودي في خدمة الإسلام والدولة المصرية منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 1 يناير 2015 قدمت اليوم استقالتي من العمل بوزارة الأوقاف المصرية".

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