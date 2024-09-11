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حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تحذير عاجل من السياحة بشأن رحلات العمرة

08:28 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

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كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأهابت وزارة السياحة، بالشركات المنظمة لرحلات العمرة، ضرورة الالتزام بجميع بنود ضوابط موسم عمرة 1446هـ حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضاً على حقوق ومصالح شركات السياحة معاً، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى.

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة.

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