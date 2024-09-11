إعلان

BBC

بعد عودتها.. شروط تنظيم رحلات العمرة البري والبحري

08:05 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

شريف فتحي، وزير السياحة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتضمنت ضوابط العمرة للموسم الجديد، عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري.

وتضمنت الشروط الخاصة لرحلات العمرة البرى التزام شركات السياحة بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة فيما يخص نوع المركبات السياحية والسائقين، على أن لا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى ذلك تضمنت الضوابط أيضاً القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.

وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار رحلات العمرة اللجنة العليا للعمرة والحج ضوابط العمرة للموسم الجديد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضوابط العمرة.. إجراءات جديدة لتقديم خدمات مميزة للمعتمر

إعلان

إعلان

تغطية محدثة.. وفاة إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر (صور وفيديو)
عودة تنظيم رحلات العمرة برا وبحرا
طقس الساعات القادمة.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة لهذا السبب