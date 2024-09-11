حدث في 8 ساعات| توضيح حكومي بشأن منجم السكري ونظام لرد ضريبة القيمة المضافة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تعليق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأنباء المتداولة بشأن الصفقة التي مُنحت بموجبها شركة "أنجلو جولد أشانتي" السيطرة على منجم السكري في مصر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

لا مساس بحصة مصر.. توضيح عاجل من "مدبولي" بشأن منجم السكري

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأنباء المتداولة بشأن الصفقة التي مُنحت بموجبها شركة "أنجلو جولد أشانتي" السيطرة على منجم السكري في مصر.

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بالأسماء.. ضخ كميات جديدة من 22 دواءً لعلاج الأورام وخوافض الدهون بالصيدليات

كشف مؤشر توافر الأدوية بهيئة الدواء المصرية، عن ضخ كميات إضافية من 22 مستحضرًا لعلاج الأورام، وخوافض دهون الدم منذ أغسطس الماضي وحتى الآن.

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السيسي: أوضاعنا على الحدود لها تداعيات كبيرة.. وتم استخدام الجوع كسلاح في غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ترحب بالشركات الألمانية، وأن استثماراتها مؤمنة بشكل كبير جدا.

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وزير المالية: إطلاق نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مجموعة التسهيلات الضريبية التي سيتم تقديمها تشمل إطلاق نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة.

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الحكومة توافق على قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2024 ميلادية.

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15 مليون جنيه.. وزير المالية: إطلاق منظومة ضريبية متكاملة تخاطب جميع الفئات

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مجموعة التسهيلات الضريبية التي سيتم تقديمها تشمل إطلاق منظومة متكاملة تخاطب جميع الفئات حتى 15 مليون جنيه، وتشمل جميع أنواع الأنشطة، وهذا يتجاوز ما كان موجودًا في أحد قوانين جهاز المشروعات الصغيرة.

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السيسي لرئيس ألمانيا: نحاول الوصول لاتفاق مع إثيوبيا منذ 10 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، ملف سد النهضة والتفاوض مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

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مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب بالبلاد بصورة غير شرعية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.

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لا زيادة في الضرائب.. وزير المالية: إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا اليوم بصدد إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

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بعد واقعة أوسيم.. أول تحرك برلماني بشأن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا برلمانيًّا إلى الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بشأن استمرار مسلسل الفوضى في مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

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"تشريعية النواب" توافق على مقترح "المحامين" بتعديل المادة 242 لقانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مقترح نقابة المحامين.

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