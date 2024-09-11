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بعد واقعة أوسيم.. أول تحرك برلماني بشأن مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

05:42 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الدكتور أيمن أبو العلا

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كتب - نشأت علي:

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالًا برلمانيًّا إلى الحكومة ممثلة في وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بشأن استمرار مسلسل الفوضى في مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

وأشار أيمن أبو العلا إلى أنه قبل أيام وقع عدد من الأبرياء ضحية لمركز علاج إدمان غير مرخص في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، حتى وصل الأمر إلى وفاة أحد النزلاء.

وقال أبو العلا، بدأت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق في واقعة تدافع عدد من نزلاء مصحة علاج إدمان غير مرخصة وبطريقة غير آدمية، مما تسبب في وفاة أحد النزلاء.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه من آن لآخر يتم القبض على مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وهي ظاهرة تتطلب التحرك العاجل، لما تمثله من إشكالية كبيرة، وما يترتب عليها من آثار سلبية خطيرة على صحة النزلاء.

وتساءل أيمن أبو العلا، عن خطة الحكومة في مواجهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة حفاظا على صحة المواطنين.

وطالب النائب، بتوسيع نشاط مركز علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وفتح مقرات في المحافظات، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التعافي، وكذلك لإغلاق الطريق أمام المراكز غير المرخصة.

الدكتور أيمن أبو العلا واقعة أوسيم الفوضى في مراكز علاج الإدمان مراكز علاج الإدمان غير المرخصة حزب الإصلاح والتنمية
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