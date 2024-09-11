لجنة تطوير الري تبحث مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية تطوير نظم الري الحديثة

القاهرة - أ ش أ:

بحث الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ورئيس اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الري والتحول لنظم الري الحديث بالوادي والدلتا، مع أعضاء اللجنة التنسيقية، وممثلي شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، برئاسة ماجد سليمان السرتي، آفاق التعاون المستقبلي بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي في مجال تطوير نظم الري الحديثة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بالمضي قدما في مشروع تطوير أساليب الري، من أجل تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة للبلاد.

وقال عزوز، إن خلال الاجتماع تم مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وعرض الرؤية المستقبلية لتطوير وتحديث الري، ومناقشة أسلوب تحديث الري لمحصول قصب السكر بمحافظتي الأقصر وأسوان، وكذلك عرض موقف التمويل الحالي ومناقشة العرض الوارد من شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لإنهاء أعمال تأهيل المساقي بمحافظة بني سويف، وتحديد البرنامج الزمني لإنهاء الأعمال.

وأضاف أنه تم أيضا مناقشة عرض تقديمي للأعمال المنفذة في تبطين المساقي بمراكز محافظة بني سويف من طرف الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وأيضا العرض المقدم من قبل شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بخصوص استكمال أعمال المساقي التي لم تكتمل بمحافظة بني سويف وعددها 107 مساقٍ في 4 مراكز (ببا - ناصر - الفشن - بني سويف).