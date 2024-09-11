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"مصر للطيران" تستقبل أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية

04:27 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

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القاهرة - أ ش أ:
استقبلت شركة مصر للطيران "الناقل الوطني المصري" أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب البارالمبية وأفراد البعثة المصرية بعد عودتهم من باريس، على متن الرحلة القادمة من مطار شارل ديجول.
وذكرت الشركة- في بيان، اليوم الأربعاء- أن ذلك يأتي في إطار مسئوليتها الوطنية ودورها الدائم في دعم الألعاب الرياضية المصرية وتشجيعها لجميع الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب والمحافل الرياضية الدولية.
وحققت البعثة نتائج وإنجازات مشرفة، حيث حصل أبطالنا على 7 ميداليات متنوعة، منها ذهبيتان، وفضيتان، و3 ميداليات برونزية، وفور وصولهم قامت العلاقات العامة بمصر للطيران بإنهاء إجراءات وصولهم وتقديم كافة الخدمات اللازمة في سهولة ويسر.

هذا المحتوى من

Asha
مصر للطيران أبطال مصر دورة الألعاب البارالمبية
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