رئيس مجلس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، في برقية التهنئة التي أرسلها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه، الذى أرسله الله عز وجل بشيرًا وهاديًا للإنسانية وسراجًا منيرًا إلى صراطه المستقيم، داعين العلى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة بموفور الصحة والعطاء، وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات، وعلى أمتنا الإسلامية والعربية بالأمن والأمان والاستقرار".