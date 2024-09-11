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رئيس "نقل الكهرباء" توقع عقد تصنيع السلك الأرضي لمحطات محولات الروافع - توشكي 5

12:40 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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كتب- محمد صلاح:

شهدت المهندسة مني رزق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، توقيع العقد الأول عقب توليها رئاسة الشركة مع تحالف شركة أوركيد للتجارة والتوزيع وشركة هينج تونج لتصنيع وتوريد السلك الأرضيOPGW لمحطات روافع المياة لمشاريع الإستصلاح الزراعي الخاصة بربط محطات محولات الروافع - توشكي 5 - مزارع بني سويف - WPS3.
وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء بهدف استقرار التغذية الكهربائية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

المهندسة مني رزق تصنيع السلك الأرضي محطات محولات الروافع
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