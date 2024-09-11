بالأسماء.. ضخ كميات جديدة من 22 دواءً لعلاج الأورام وخوافض الدهون بالصيدليات

كتب- أحمد جمعة:

كشف مؤشر توافر الأدوية بهيئة الدواء المصرية، عن ضخ كميات إضافية من 22 مستحضرًا لعلاج الأورام، وخوافض دهون الدم منذ أغسطس الماضي وحتى الآن.

وتأمل هيئة الدواء أن تتمكن سريعًا من ضبط سوق الدواء وعودته لطبيعته بعد أزمة حادة بدأت منذ الربع الأول من العام الجاري، في أعقاب تحرير سعر الصرف، على وقع مطالبة الشركات برفع أسعار منتجاتها تجنبًا لـ"خسائر"، ما أسفر عن زيادة نواقص الأدوية بالسوق، ومعاناة كثير من المرضى في الحصول عليها.

وبحسب المؤشر، فإنه جرى ضخ 337,164 عبوة من 11 دواءً لعلاج الأورام، فضلًا عن ضخ 1,069,265 عبوة من الأدوية المستخدمة لخفض دهون الدم.

وينشر مصراوي قائمة أدوية الأورام وعلاج دهون الدم، التي جرى ضخها خلال الأيام الأخيرة:

1- أدوية علاج الأورام:

* ADRICIN V.IV 10MG 5ML: تم ضخ 320 عبوة، بمعدل توافر 1.7 شهر.

* ANASTROZOL SANDOZ FILM C.TABS 1MG 30: تم ضخ 6,000 عبوة، بمعدل توافر 3.6 شهر.

* CARBOTINOL V.IV DRY 150MG 15ML: تم ضخ 1,690 عبوة، بمعدل توافر 1.2 شهر.

* CARBOTINOL V.IV DRY 450MG 45ML: تم ضخ 2,377 عبوة، بمعدل توافر 1.4 شهر.

* EUPIZAR C.SOL IV INF 1G 26.3ML: تم ضخ 1,000 عبوة، بمعدل توافر 1.1 شهر.

* EUTAXER V.IV 20MG 2ML: تم ضخ 821 عبوة، بمعدل توافر 3.5 شهر.

* EUTAXER V.IV 80MG 8ML: تم ضخ 532 عبوة، بمعدل توافر 2.1 شهر.

* NOLVADEX TABS 10MG 30: تم ضخ 259,515 عبوة، بمعدل توافر 4.1 شهر.

* UNITAXEL VIAL 100MG 17ML: تم ضخ 1,324 عبوة، بمعدل توافر 1.3 شهر.

* UNITREXATE VIAL IM/IV 500MG 20ML: تم ضخ 3,085 عبوة، بمعدل توافر 4.6 شهر.

* UNITREXATE VIAL IM/IV 50MG 2ML: تم ضخ 60,500 عبوة، بمعدل توافر 1.4 شهر.

2- أدوية خوافض الدهون:

* ATOREZA F.C.T 10MG/ 80MG 28: تم ضخ 6,594 عبوة، بمعدل توافر 4.0 شهر.

* ATOREZA FILM C.TABS 10MG 21 /20: تم ضخ 147,690 عبوة، بمعدل توافر 1.3 شهر.

* ATOREZA FILM C.TABS 10MG 28 /40: تم ضخ 66,156 عبوة، بمعدل توافر 1.0 شهر.

* CHOLEROSE FILM C.TABS 10MG 21: تم ضخ 194,631 عبوة، بمعدل توافر 2.4 شهر.

* CHOLEROSE FILM C.TABS 20MG 21: تم ضخ 78,043 عبوة، بمعدل توافر 1.1 شهر.

* CHOLEROSE PLUS F.C.TABS 10/ 10MG 28: تم ضخ 51,552 عبوة، بمعدل توافر 1.0 شهر.

* CHOLEROSE PLUS F.C.TABS 10/ 20MG 28: تم ضخ 176,001 عبوة، بمعدل توافر 2.4 شهر.

* CHOLEROSE PLUS F.C.TABS 5/ 10MG 28: تم ضخ 3,388 عبوة، بمعدل توافر 1.5 شهر.

* EPIROVASTIN FILM C.TABS 20MG 7: تم ضخ 96,934 عبوة، بمعدل توافر 3.0 شهر.

* ICOSALIP CAPS 1G 20: تم ضخ 247,976 عبوة، بمعدل توافر 8.0 شهر.

* PRALUENT PREF.SYRINGE 150MG 2 1ML: تم ضخ 300 عبوة، بمعدل توافر 2.6 شهر.

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