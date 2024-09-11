الطقس.. الأرصاد تحذر من طقس 72 ساعة مقبلة وتعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

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الموجة الحارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي بالدرجات)

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع اليوم ولمدة 72 ساعة 5 درجات على الأقل عن الفترة الماضية.



وأضافت غانم، درجات الحرارة نصل لـ38 درجة على القاهرة بعد أن كانت 34 درجة، لافته إلى أن ارتفاع الحرارة مستمر حتى يوم الجمعة المقبل.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سبب ارتفاع الحرارة يرجع لتغير الكتل الهوائية حيث تتعرض لكتل هوائية صحراوية مؤثرة، وتؤدي لارتفاع درجات الحرارة.



وأشارت إلى أن الطقس سيبدأ في التحسن بداية من يوم السبت المقبل، يحث ستتراجع الحرارة لـ 35 درجة.



وأكدت غانم، أن نسب الرطوبة لن تكون مرتفعة مثل الشهر الماضي، لذلك فالإحساس بالحرارة سيكون أقل.

