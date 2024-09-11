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صور.. طريقة جديدة لشراء تذاكر قطارات السكة الحديد

10:18 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، افتتاح وتشغيل مكاتب "حجز المدينة" لتسهيل حجز وصرف تذاكر السكك الحديدية في محطات مترو الأنفاق التالية: الدقي، كلية البنات، المرج الجديدة، وأرض المعارض.

وتأتي هذه الخطوة نظرًا للكثافة العالية للركاب في هذه المحطات بهدف تخفيف الازدحام أمام شبابيك التذاكر في محطات القطارات وتقديم خدمة مميزة للركاب.

يُذكر أن هناك 32 مكتبًا لـ"حجز المدينة" موزعة على مستوى الجمهورية لحجز وصرف تذاكر القطارات. وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها تواصل جهودها لتقديم أفضل خدمة وضمان راحة الركاب.

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