شديد الحرارة.. الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس اليوم الأربعاء

القاهرة - أ ش أ:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه متوقع رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر واحد إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 28

العاصمة الإدارية 39 27

6 أكتوبر 40 27

بنها 40 28

دمنهور 38 27

وادي النطرون 39 28

كفر الشيخ 39 27

المنصورة 39 27

الزقازيق 40 28

شبين الكوم 40 28

طنطا 39 27

دمياط 35 26

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 40 27

السويس 40 28

العريش 37 26

رفح 36 26

رأس سدر 38 27

نخل 37 21

كاترين 32 19

الطور 36 28

طابا 36 28

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 36 26

العلمين 35 25

مطروح 34 24

السلوم 33 24

سيوة 37 25

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 30

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 29

حلايب 36 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 40 28

بني سويف 40 27

المنيا 40 26

أسيوط 41 26

سوهاج 41 27

قنا 41 28

الأقصر 42 29

أسوان 42 29

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 26