مصطفى الفقي: أمريكا هي القادرة على فرض الهدنة في غزة

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسى، أن الرئيس الأمريكى إذا كان ترامب أو هاريس، سيكون هو الأقدر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأضاف الفقي، خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامي "شريف عامر "، على قناة "إم بي سى مصر"، مساء الثلاثاء: أى تغييرات فى الضفة الغربية سيكون لها تداعيات واسعة، مؤكدا أن الكثير من مناصري إسرائيل يرفضون ما تفعله من سفك للدماء.

وأوضح أن أي تأثير على المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط هو العنصر الأساسي لوقف إطلاق النار فى غزة، مشيرا إلى أن ضربات الحوثيين رغم أنه يعارضها إلا أنها أثرت على مصالح أمريكا فى المنطقة وحركة الملاحة الدولية.

وتابع: نتنياهو يسعى لتخويف العالم والتأكيد على أن إسرائيل لا تقهر، لافتا إلى أنه إذا جاء ترامب سيكون نتنياهو حر الحركة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تحدث ضغوطا على نتنياهو ويتم إجراء انتخابات مبكرة فى إسرائيل، موضحا أنه لا يمكن أن تستمر أى مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين بدون مصر.

وتابع: عندى أمل كبير فى قمة الرياض إذا تم عقدها لأنها ستقوم بحشد دولي كبير للضغط على إسرائيل والدفاع عن غزة.

وأكد أن الرئيس السيسي له ثقافات سياسية وأمنية أثرت فى استقرار السياسية الخارجية فى الوقت الحالي.