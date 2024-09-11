"قالوا له كخ".. خالد منتصر ينتقد قرار جامعة الأزهر بإيقاف صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء



كتب- محمد شاكر:

علق الدكتور خالد منتصر على قرار جامعة الأزهر بإحالة الدكتور إمام رمضان للتحقيق وإيقافه عن العمل لمدة ٣ أشهر، بسبب فتواه بإباحة سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

وانتقد منتصر على القرار قائلاً: هو فضيلته سرق حبل غسيل ؟؟!!

وأضاف في منشور له على فيسبوك: ده حرض على سرقة الدولة عيني عينك، دي جريمة عايزه النيابة مش عايزه تحقيق داخلي وكأنه اتأخر عن المحاضرة !!

وأضاف منتصر: قالوا له: كخ ما تعملش كده تاني واسمع كلام بابا وماما.

وتابع: عم الشيخ اللي بيحرض الناس على سرقة الكهربا والميه والغاز، ده موظف في الدولة ومرتبه من جيوبنا وضرايبنا ، واللي تحاسبه لازم تبقى نيابة الدولة وقضاء الدولة.. احنا مش في مجلس عرفي وحنقرص ودنه وخلاص.

ده مش بيقول رأي في قضية دينية، ده وتابع: عايز يخرب اقتصاد دولة ويخلخل أمنها القومي.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر، أصدرت قرارا بإيقاف الدكتور إمام رمضان الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر، عن العمل لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات، فيما بدر منه من فتوى شاذة تتضمن مخالفات فقهية وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف.

وكان الأستاذ بالأزهر قد أفتى عبر فيديو له على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهدا بقول الله تعالى "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل".

وردت دار الافتاء على ما نشر، حيث قالت أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.