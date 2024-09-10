وزير الدفاع يلتقي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي



كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية رئيس مجلس الدفاع للإتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

تناول اللقاء أوجه تعزيز علاقات التعاون مع الإتحاد الأوروبى بمختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك، كذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وانعكاس ذلك على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية، وعدد من ممثلى الإتحاد الأوروبي.