وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان التطورات في غزة

وكالات

قال وزير الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي، إن وقف العدوان على قطاع غزة نقطة البداية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن مصر والسعودية ترفضان التصعيد في البحر الأحمر، ودعا إلى وقف إطلاق النار في غزة بما يحقق دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

وتابع عبد العاطي، أنه من المهم توفر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن تحقيق الأمن لشعوب المنطقة لن يأتي من خلال توسيع الصراع وفتح جبهات جديدة.

واعتبر وزير الخارجية السعودي، أن دور مصر وقطر والولايات المتحدة في محادثات وقف إطلاق النار بغزة محوري ومهم للغاية.

وأضاف وزير الخارجية، أن ما نراه من كارثة إنسانية وعرقلة إسرائيل دخول المساعدات لغزة أمر أصبح جريمة حرب، مؤكدا أن تأخر التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى الآن دليل على فشل منظومة الأمن الدولي.