منال عوض تبحث مع وفد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين فرص التعاون

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، وفدا من مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين برئاسة عمر وانج، نائب رئيس المؤسسة، ومحمد علاء الأمين العام للمؤسسة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد المؤسسة خلال زيارته الأولى لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث مجالات وسبل التعاون بين الجانبين.

وأشارت إلى المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين وما شهدته من إنجازات في مختلف المجالات والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين بفضل التنسيق والتشاور المستمر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني تشي جين بينج.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى وجود تعاون بين الوزارة والسفارة الصينية بالقاهرة وتوفير عدد من المنح والدورات التدريبية للعاملين بالوزارة والمحافظات حيث شارك حوالي 50 متدربا خلال الشهرين الماضيين في حضور دورات تدريبية في الصين بإلإضافة إلى أعداد أخرى خلال السنوات الماضية.

وخلال اللقاء، قدم وفد المؤسسة، التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل المؤسسة الحالي في مصر والتعاون المشترك الذي تقوم به مع بعض الوزارات والمحافظات في مجالات الزراعة والشباب والرياضة والاستثمار والصناعة.

كما شهد اللقاء تقديم وفد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينين دعوة رسمية لوزيرة التنمية المحلية من محافظ مقاطعة "سيتشوان" الصينية للمشاركة في مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية والذي سيعقد في المدينة خلال شهر نوفمبر المقبل.

كما تطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض سبل التعاون بين الوزارة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين ومقاطعة "سيتشوان" خاصة في مجالات وبرامج عمل التنمية المحلية وعلى رأسها ملفات المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية بالمحافظات فيما يخص الاستفادة من الخبرات الصينية المتطورة في تلك المجالات وبصفة خاصة الإدارة والتشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى منها كمنظومة متكاملة.

وتم بحث التعاون بين الوزارة والمؤسسة ومحافظة "سيشوان" في مجال الصناعات الحرفية والبدوية والتراثية حيث تتميز المحافظات المصرية بتلك المنتجات لفتح أسواق لها في محافظة "سيتشوان" حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة بالإضافة إلى الترويج لها في بعض المدن الصينية الأخرى

وعرضت وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة الحالية في دعم منصة "أيادي مصر" للترويج للحرف والمنتجات التراثية واليدوية في ظل اهتمام القيادة السياسية بتلك المنصة للمساهمة في توفير فرص عمل للمرأة والشباب وفتح أسواق جديدة لهم والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية.

كما تم استعراض بعض الافكار والمقترحات الخاصة التي تساهم التسويق الإلكتروني المتميز لتلك المنتجات اليدوية بما يساهم في زيادة المبيعات للمنتجات المعروضة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى إمكانية توقيع إعلان للصداقة تحت رعاية وزيرة التنمية المحلية بين مقاطعة "سيتشوان" وبعض المحافظات السياحية المصرية خاصة في ظل شغف واهتمام ملايين الصينين بالسياحة الثقافة في مصر.

ورحب وفد مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بتقديم كل الدعم اللازم في المجالات التي عرضتها وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع وتعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف مجالات عمل الوزارة والمحافظات وتدريب وتأهيل الكوادر المحلية.

جدير بالذكر أن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين تعد خطوة مهمة وفرصة جديدة نحو دفع الاستثمار الصيني داخل مصر وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الصين الصديقة ومواصلة مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، حيث شجعت الحكومة المصرية تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر وفقًا للقانون المصري، كما أقرت وزارة التضامن الاجتماعي في 22 فبراير 2022 بإنشاء المؤسسة ككيان اجتماعي دولي ذو هوية قانونية.