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وزير الثقافة يُكرم صُناع وبطلة مونودراما "فريدة".. ويُعلن عرض المسرحية بالإسكندرية

03:22 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
  • عرض 6 صورة
    وزير الثقافة يُكرم صُناع وبطلة مونودراما ''فريدة''
  • عرض 6 صورة
    وزير الثقافة يُكرم صُناع وبطلة مونودراما ''فريدة''
  • عرض 6 صورة
    وزير الثقافة يُكرم صُناع وبطلة مونودراما ''فريدة''
  • عرض 6 صورة
    وزير الثقافة يُكرم صُناع وبطلة مونودراما ''فريدة''
  • عرض 6 صورة
    وزير الثقافة يُكرم صُناع وبطلة مونودراما ''فريدة''
  • عرض 6 صورة
    وزير الثقافة يُكرم صُناع وبطلة مونودراما ''فريدة''

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كتب- محمد شاكر:

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، صُناع، وبطلة، العرض المسرحي "فريدة"، وذلك لتقديم التهنئة لهم على فوزهم بجائزتين في النسخة الثانية من مهرجان "المونودراما"، والذي أقُيم ضمن فعاليات "مهرجان جرش" بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وكرم الوزير، الفنانة القديرة، عايدة فهمي، والمخرج، أكرم مصطفى، ومصمم الديكور، عمرو عبد الله، والمؤلف الموسيقي، محمد حمدي رؤوف، والمخرج، عادل حسان -مدير مسرح الطليعة-، وجيهان عبد المقصود -مدير الشئون المالية والإدارية بمسرح الطليعة-.

وأشاد وزير الثقافة بالعرض المسرحي "فريدة"، والنجاح الكبير الذي حققه على مدار أربع سنوات منذ بدايته، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل تتويجًا لنجاحات المسرح المصري، كما أعلن عن عرض مونودراما "فريدة" -للمرة الأولى- في الإسكندرية، على قصر ثقافة الأنفوشي.

من جانبه، وجه المخرج عادل حسان، مدير مسرح الطليعة، الشكر الجزيل، لوزير الثقافة، على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أنها تُمثل حافزًا كبيرًا لتقديم المزيد من الأعمال المتميزة.

وعبرت الفنانة عايدة فهمي عن سعادتها بمبادرة وزير الثقافة و توجيهه الدعوة لتكريم فريق عمل مونودراما فريدة، فضلا عن توجيهه بتقديم العرض لجمهور الإسكندرية تقديرا لنجاح العمل الذي يقدم لجمهور المسرح المصري منذ 4 سنوات مضت حتي الآن.

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