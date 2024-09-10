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"التموين": 3223 محلا تشارك في الأوكازيون الصيفي على مستوى الجمهورية

03:17 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجا

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كتب- محمد سامي وأ ش أ:
قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 3 آلاف و223 محلا على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف أحمد كمال- في تصريح، اليوم الثلاثاء- أنه تم رصد 476 مخالفة للمحلات المشاركة في الأوكازيون، منذ انطلاقه في 5 أغسطس الماضي، والذي صدر قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، في وقت سابق، بمده حتى 30 سبتمبر الجاري.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة والجهات التابعة ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة.. مشيراً إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.

أحمد كمال وزارة التموين الأوكازيون الصيفي
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