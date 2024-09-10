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مطالبا بمحاكمته.. برلماني يعلق على تحريض أستاذ جامعي لسرقة الغاز والكهرباء

02:14 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي بمحاكمة الدكتور إمام رمضان، الأستاذ بجامعة الأزهر بعد فتواه بجواز سرقة الماء والكهرباء، مؤكداً أنه على مدى عدة سنوات ماضية وهو يتقدم بأكثر من وسيلة رقابة برلمانية يتهم فيها الحكومة بالتقصير في مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتى قاربت من 10 مليار جنيه سنوياً.

وأشاد رمزي، فى بيان أصدره اليوم، بتأكيد دار الإفتاء المصرية بأنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك لما في فيها من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته، معلناً اتفاقه التام مع ما أشارت اليه دار الإفتاء، إلى إنه لا يخفى ما وراء ذلك من انتشار للفساد وضياع للحقوق، بالتعدي على حق الفقراء ومحدودي الدخل باستغلال الحصة المخصصة لحاجتهم الأصلية من تلك الخدمات.

مجلس النواب سرقة الغاز والكهرباء تحريض أستاذ جامعي محاكمة الدكتور إمام رمضان
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