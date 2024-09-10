خاص| "الأزهر" توقف صاحب فتوى جواز سرقة الغاز والكهرباء لمدة 3 أشهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قررت جامعة الأزهر، إيقاف الدكتور إمام رمضان الأستاذ بكلية التربية بنين بالقاهرة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معه.

يأتي ذلك على خلفية إصدار الدكتور إمام رمضان، فتوى تبيح جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز، عبر فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك".

ونص القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه على ما يلي:

- إيقاف الدكتور إمام رمضان إمام سعيد أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة عن العمل ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيق أيهما أقرب.

كانت جامعة الأزهر، قررت إحالة الدكتور رمضان إمام الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة، إلى التحقيق، بعد فتواه التي أباح فيها

جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز، عبر فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك".

يذكر أن الدكتور إمام رمضان هو صاحب الواقعة الغريبة التي أثارت الرأي العام بكلية التربية بجامعة الأزهر عام ٢٠١٩، بعدما أجبر طالبين سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم.

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