حدث في منتصف الليل| بشرى بشأن التصالح على مخالفات البناء.. وحقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس

كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، وكان أبرزها ما يأتي:

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس البرودة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة ما تردد عن تعرض البلاد لشتاء قارس وانخفاض شديد بدرجات الحرارة نهاية عام 2024.

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وزير الثقافة يفتتح معرض "بكرا اللي جاي" لحصاد عام من مبادرة "بستان الإبداع"

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، معرض "بكرا اللي جاي"، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، ويضم نتاج عام من مشروع "بستان الإبداع".

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مصدر يزف بشرى سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء

أكد مصدر حكومي مطلع، أنه جار العمل على تقديم تيسيرات جديدة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

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وزير الكهرباء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة "المصرية لنقل الكهرباء"

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة منى رزق، وعضوية المهندس محمد رياض، عضوا متفرغا للمنطقة الشمالية، والمهندس محمد صفائى عضوا متفرغا للمنطقة الجنوبية، والمهندس عادل عطية

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الراجل فضحني.. أول تعليق من عريس كفر الدوار صاحب ترند "العروسة المغصوبة"

كشف محمد الملاوي، عريس كفر الدوار الذي أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حزن عروسته، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه كان هناك سوء تفاهم بينه وبين خطيبته، وكان يحاول إرضائها، لافتًا إلى أن خطيبته كانت غاضبة منه لأنه لم يرتدي بدلة في حفل الخطوبة.

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حقيقة كسر أنف تمثال رمسيس الثاني بميت رهينة وأول رد من الآثار - (صور)

نفى الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية القديمة بالمجلس الأعلى للآثار، ما تردد بشأن كسر أنف تمثال رمسيس الثاني.

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وزير الري: التصرفات الإثيوبية تتسبب في ارتباك كبير بمنظومة إدارة مياه النيل

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عددًا من السفراء المكلفين حديثًا برئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.

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"الدواء": توفير 324 مستحضرًا دوائيًا بكميات تصل لـ 113 مليون عبوة خلال أغسطس

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، على الدور الفعال للهيئة في متابعة أزمة نقص الأدوية بالصيدليات والتأكد من توافرها للمرضى

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التنمية المحلية: نحرص على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على منطقة العتبة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة

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