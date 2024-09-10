سعاد صالح: لا يجوز للزوج أن يأخذ مليمًا واحدًا من زوجته إلا بإذن



كتبت- داليا الظنيني:

قالت سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجب الصلح بين الرجل وزوجته الناشز - أي المقصرة في حق زوجها- قبل إتمام الطلاق بينهما.

وأضافت سعاد خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الأصل أن لكل من الزوجين ذمة مالة مستقلة عن الآخر، مستشهدةً بقول الله تعالى في كتابه العزيز: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن».

وتابعت أستاذ الفقه المقارن: على الزوجة أن تخبر زوجها إذا حصلت على أي مكافأة مالية أو علاوة من عملها، ولا يجوز للزوج أن يأخذ مليمًا واحدًا من زوجته إلا بإذن منها.

وأردف سعاد صالح: لو الزوج طلب من زوجته العاملة تعويض مالي نظير تقصيرها في حقه وحق بيته وأبنائه، يجب على الزوجة إعطاءه هذا التعويض من باب الرضا والفضل والإحسان وليس من باب الإجبار.