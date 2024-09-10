منحة المولد النبوي الشريف.. 1500 مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر - (مستند)

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

وافق رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة بواقع 1500 جنيه فقط، لجميع العاملين في الجامعة، الموظفين والعمال، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء نص القرار الذي حصل مصراوي، على نسخة منه كالتالي: بناءً على موافقة على صرف مكافأة بواقع 1500 جنيه فقط لا غير لجميع العاملين بالجامعة الموظفين والعمال والمدرسين المساعدين والمعيدين، نظير الجهود المميزة في إنجاز المهام المطلوبة منهم، لذا على جميع الجهات المعنية مراعاة ما يلي:

- تصرف المكافأة عن التواجد الفعلي بالعمل خلال الفترة من 23 مايو وحتى 8 سبتمبر 2024.

- تصرف المكافأة من الموازنة العامة للجامعة على بند 3 نوع 21 مكافآت أخرى على أن يكون تسميح استمارات الصرف مركزي.

- تصرف المكافأة للمنتدبين المتواجدين بالجامعة بنسبة التواجد خلال المدة المشار إليها وكذلك المحالين على المعاش.

- يتم صرف قيمة المكافأة للمرضى بأمراض مزمنة والحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل وتصرف للعاملين بالكادر الطبي بالإدارات الطبية، وتصرف للصبية بنصف قيمة المكافأة.

- تصرف للعاملين المؤقتين كل من الصندوق المعين عليه وفي حالة عدم وجود رصيد يتم العرض على الحسابات الخاصة بالجامعة.

- يتم الصرف للحاصلين على موافقة بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر بنسبة التواجد في العمل الفعلي.