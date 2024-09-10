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سعاد صالح توضح حكم ارتداء الشباب للبناطيل المقطعة -(فيديو)

12:00 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

الدكتورة سعاد صالح

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الدين في ارتداء الشباب والفتيات البناطيل المقطعة في المدارس أو الجامعات.

وأضافت "صالح"، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، والمذاع على قناة صدى البلد قائلة: "أنا مع لبس البنطلون الذي لا يشف ولا يصف، وأن يكون محتشم، ويجب على كل مدرسة أن تختار بنطلون يليق بالأخلاق والتربية والتعليم، ويجب أن نبتعد عن البناطيل الضيقة والقصيرة والممزقة".

وتابعت: "الدين لا يرضى بهذه البناطيل، والتربية تقتضي ان يحتشم الإنسان في قوله وسلوكه ولبسه، مع جميع أطياف المجتمع".

الدكتورة سعاد صالح البناطيل المقطعة برنامج تفاصيل
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