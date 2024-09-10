بعد وصولها لـ ٤٠ جنيهًا.. نقيب الفلاحين يكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الطماطم

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن سبب ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة بكافة أنحاء الجمهورية.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي، إن إرتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى ارتفاع أسعار تكلفة زراعتها حيث شهدت أسعار التقاوي والري وحرث الأرض قفزات متتالية في الآونة الأخيرة مما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة الطماطم خلال العروة الحالية.

وأوضح، أن ما تم زراعته العام الحالي بلغ حوالي 150 ألف فدان طماطم من أصل 200 ألف فدان، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال موسم الصيف الحالي التي تسبب في تلف جزء كبير من المحصول بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك الأمر الذي أدى لحدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

واختتم "أبو صدام" مؤكدًا على أن أسعار الطماطم ستنخفض بنسبة 50% مطلع نوفمبر المقبل مع بداية جني العروة الشتوية.

وشهدت أسعار الطماطم خلال الفترة الأخير قفزات متتالية إذ وصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى 40 جنيها.

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