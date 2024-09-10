الخميس المقبل.. "الكهرباء" تصرف حافز الإنتاج لـ ٣ أشهر للعاملين قبل العام الدراسي

كتب- محمد صلاح:

تستعد الشركة القابضة لكهرباء مصر، لصرف حافز الثلاثة أشهر استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد الشهر الجاري.

ومن المرتقب صرف الأشهر الثلاث يوم الخميس المقبل حيث كان من المقرر صرفها نهاية الشهر إلا أن قرار تبكير موعد الصرف جاء تلبية لمطالب العاملين بالقطاع.

ووفقًا لمصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، فإن صرف الثلاث أشهر من حافز الإنتاج، يأتى معاونة لهم من القطاع على تحمل مصاريف الدراسة، على أن يتم الخصم من الحافز السنوي.

ومن المقرر أن يوقع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر على القرار تمهيدًا لتوزيعه على كافة الشركات لبدء صرفه الأسبوع المقبل عبر ماكينات الصرف بالبنوك المتعاقد معها.