"زراعة الشيوخ": الفلاح المصري يقوم بدور وطني لتحقيق الأمن الغذائي

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الوطني الذي يقوم به الفلاح المصري، لتنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية التي تساعد بدورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وقال "الجبلي"، في تصريحات بمناسبة عيد الفلاح المصري، إن الفلاح يُعد شريك أساسي على مر التاريخ في كل أشكال التطور الزراعي والتنمية بالبلاد، وواصل القيام بدوره دون توقف رغم كل التحديات والأزمات.

وأكد "الجبلي"، أن الفلاح المصري يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية حاليًا، حيث تبنت الدولة عدد من المبادرات والمشروعات القومية في قطاعى الزراعة والري والتي من شأنها تسهيل مهام الفلاح وتوفير مستلزمات الزراعة والدعم اللازم له وذلك لمساعدته في القيام بدوره في الزراعة، وشراء المحاصيل منه بأسعار مناسبة ليحقق هامش ربح جيد، وتسهيل حصوله على القروض الميسرة وغيرها من الخدمات.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات بكافة القرى والريف المصري بتكلفة تصل إلى تريليون جنيه، كما شهدت المشروع القومى لتبطين الترع وتحديث منظومة الري، ما أدى إلى تسهيل وصول المياه لكافة الأراضي.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أن تفعيل نظام الزراعات التعاقدية ساعد الفلاح في وقف نزيف الخسائر التي كان يتعرض لها، حيث أصبح الفلاح يضمن سعرا مناسبا لمحصوله قبل زراعته.