إعلان

BBC

متحدث الحكومة: هناك حاجة لتحريك أسعار الوقود والكهرباء.. وسنراعي المواطن

11:20 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

المستشار محمد الحمصاني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت -داليا الظنيني:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن من قبل أن الدولة التزمت خلال الفترة الماضية على مدار العام ونصف الماضي بعدم تحريك الأسعار سواء الوقود أو الكهرباء، مراعاة للمواطن المصري.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن هناك حاجة إلى تحريك تدريجي في أسعار الوقود والكهرباء، مبينا أن تحريك الأسعار لو تم سيكون الغرض منه توفير ولو قدر بسيط من تكلفة قطاع الكهرباء حتى تستمر الخدمة.

وأوضح أن تحريك الأسعار سيكون بقدر بسيط وسيراعي المواطنين، مؤكدا أنه لو تم تحريك أسعار الكهرباء سيتم استمرار الدعم للفئات محدودة الدخل.

اقرأ أيضًا:
هل بدأت الحكومة وقف قطع الكهرباء اليوم؟.. رئيس الوزراء يكشف

أول تعليق لمدبولي على شهادة دكتوراه وزير التعليم: تأكدنا والأهم الرؤية

محمد الحمصاني أسعار الوقود مجلس الوزراء أسعار الكهرباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن إحدى محطات معالجة الصرف الصحي

إعلان

إعلان

* مجدي الجلاد يستعرض مشكلة "ستيلا هايتس": ضياع الدول يبدأ بضياع الحقوق (فيديو)