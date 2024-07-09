متحدث الحكومة: هناك حاجة لتحريك أسعار الوقود والكهرباء.. وسنراعي المواطن

كتبت -داليا الظنيني:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن من قبل أن الدولة التزمت خلال الفترة الماضية على مدار العام ونصف الماضي بعدم تحريك الأسعار سواء الوقود أو الكهرباء، مراعاة للمواطن المصري.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن هناك حاجة إلى تحريك تدريجي في أسعار الوقود والكهرباء، مبينا أن تحريك الأسعار لو تم سيكون الغرض منه توفير ولو قدر بسيط من تكلفة قطاع الكهرباء حتى تستمر الخدمة.



وأوضح أن تحريك الأسعار سيكون بقدر بسيط وسيراعي المواطنين، مؤكدا أنه لو تم تحريك أسعار الكهرباء سيتم استمرار الدعم للفئات محدودة الدخل.

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