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رئيس حزب الوفد: اعتماد قرار لجان التحقيق في "فيديو الآثار" غدًا

11:18 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

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كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، اعتماد القرار النهائي الذي ستتوصل إليه لجنة التنظيم المركزية غدا في واقعة الفيديو المتداول بشأن بيع الآثار.

وأكد رئيس الوفد في بيان اليوم، أنه لا تهاون مع أحد يسئ لكيان الحزب طالما تثبت إدانته، وأن أي تصرف فردي لا يمكن أن ينسحب على كل الحزب العريق.

وأكد أنه رجل قانون وأن أي جريمة لابد من إثباتها بالتحقيق.

وتم تداول مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بعض أعضاء الحزب يتفاوضون على بيع قطع أثرية.

وكلف رئيس الحزب لجنة التنظيم المركزية بكامل أعضائها وكذلك الشئون القانونية بكامل أعضائها بفتح تحقيق عاجل في شأن الفيديو المسرب والتحقيق مع كل من نسب إليه أو اتصل بهذا الفيديو.

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فيديو الآثار
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