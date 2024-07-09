رئيس "محلية النواب": الحكومة الجديدة مطالبة بحل أزمة الكهرباء وخفض الأسعار

كتبت -داليا الظنيني:

كشف أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرنامج التفصيلي للحكومة وصل البرلمان، وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسته وتعد تقريرا يعرض على البرلمان لمنح الثقة للحكومة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على كل مواطن الفخر أن بلده تدار وتحكم بهذه الآلية.

وأوضح أن اللجنة المشكلة تضم 42 نائبًا بها عدد من النواب المستقلين، وأعلنت جدول أعمالها وتعمل يوميا بداية من الغد جلستين صباحيا ومسائيا.

وأكد أن كل حكومة ولها أولوياتها، وفي مجلس النواب عام 2015 كان الهدف الأهم هو الأمن والاستقرار، بينما الحكومة الحالية هدفها رضا المواطن وهذا ينحصر في الكهرباء والأسعار.

واستطرد أن المواطن فخور بكل المشروعات التي تم إنجازها وموضوع قطع الكهرباء عمل هزة للمواطن الذي تم طمأنته بما تم إنجازه من مشروعات بنية تحتية واستكشافات بترولية.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك حلول مبتكرة لأسعار السلع كما قال وزير التموين، موضحا أن أزمة الأسعار لها شقين هما الحوكمة والعملة الأجنبية.

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