نقيب الصحفيين: الدحدوح تنازل عن قيمة جائزة حرية الصحافة لعلاج زملائه

كتب-عمرو صالح:

كرمت نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء الكاتب والإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح بمنحه جائزة حرية الصحافة ممثلا عن الصحفيين الفلسطنيين

ومن جانبه قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن الدحدوح أبلغه في مكالمة هاتفية تنازله عن قيمة الجائزة لعلاج زملائه المصابين في الحرب على غزة.

وكانت نقابة الصحفيين قد أقامت اليوم حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية 2024 بحضور عدد من الشخصيات العامة من بينهم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق.