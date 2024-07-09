إعادة تشكيل مكتب "المهن الطبية".. وتجديد الثقة في الأمين العام

كتب- أحمد جمعة:

عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية اجتماعًا صباح اليوم لتشكيل هيئة المكتب الجديدة بعد انتخابات نقابتي الأطباء البيطريين وأطباء الأسنان.

وأسفرت جلسة اتحاد المهن الطبية عن تجديد الثقة بالتزكية لاختيار الدكتور محمد علاء الدين أمينًا عامًا للاتحاد، والدكتور أبو بكر القاضى أمينًا عامًا مساعدًا، وعلى منصب أمانة الصندوق وانتخاب الدكتور كريم ذكى أمينًا للصندوق، وتزكية الدكتور حسين عبد الهادى حسين أمينًا مساعدًا للصندوق.