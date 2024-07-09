نقيب الصحفيين الفلسطينيين: جائزة حرية الصحافة للدحدوح رسالة على وقوف مصر بجانبنا

كتب-عمرو صالح:

قال ناصر أبو بكر ، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن جائزة حرية الصحافة المصرية التي منحتها نقابة الصحفيين للصحفي الفلسطيني وائل الدحددوح هي الأقرب إلى قلوبنا جميعا وقلوب كل فلسطيني صحفي.

وأوضح أبو بكر أن الجائزة تمثل رسالة على وقوف الدول العربية وعلى رأسهم مصر بجانبنا في ظل هذه الظروف الأليمة التي نمر بها.

وأكد أبو بكر، خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، أن هذه الجائزة هي جائزة لكل الصحفيين الفلسطينيين ولأكثر من 150 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في جرائم الاحتلال الذي يهدف إلى ترحيل الشعب الفلسطيني وتهويد الأرض لصالح الاحتلال، وطمس الرواية الأصلية ، ولكنه لن يستطيع ذلك بفضل فرسان الكلمة في كل مكان وعلى رأسهم مصر التي تعطي للقضية الفلسطينية اهتماما كبيرا في مختلف المحافل.

ومن المقرر أن تضمن الاحتفالية التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة، وكذلك تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية، وتكريم الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتكريم خاص لصحافة المرأة للكاتبة الصحفية سناء البيسى.