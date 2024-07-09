كلمة لوائل الدحدوح بحفل جوائز الصحافة المصرية.. ماذا قال؟

كتب-عمرو صالح:

قال الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، إن حفل توزيع جوائز نقابة الصحفيين يعد خير مناسبة للتذكير بأهمية دور الصحافة في المجتمع.

وأوضح الدحدوح خلال كلمته عبر الفيديو خلال حفل جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، أن الحرب على غزة شهدت استهدافا غير مسبوق للصحفيين من قبل قولت الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أعداد الضحايا من الوسط الصحفي تعد الأكبر في تاريخ الحروب.

وطالب الدحدوح نقابة الصحفيين الفلسطينية ببذل أقصى جهودها لوقف استهداف الصحفيين من قبل جيش الاحتلال وحشد رأي عام قوي وموحد ضد هذه الانتهاكات.

واختتم الدحدوح كلمته موجها التحية والشكر لنقابة الصحفيين على منحه جائزة الصحافة المصرية التي تسلمها ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين بدلا منه.