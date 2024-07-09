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رئيس النواب ينعي المحرر البرلماني محمد العدس

08:06 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

نعى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، المحرر البرلماني محمد شحاته صدقي العدس، الذي وافته المنية صباح أمس بعد صراع مع المرض.

وتقدم رئيس مجلس النواب بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المحررين البرلمانيين في وفاة العدس، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى وكيلا المجلس المستشار أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين، والأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع، والمكتب الإعلامي لمجلس النواب، المحرر البرلماني محمد العدس.

حنفي جبالي مجلس النواب محمد العدس
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