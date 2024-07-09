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إبراهيم محلب يحضر حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية

07:23 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

المهندس إبراهيم محلب - صورة ارشيفية

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كتب- عمرو صالح:

وصل منذ قليل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق؛ لحضور احتفالية جوائز الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين.

وأفاد مراسل مصراوي أنه من المقرر أن يتم تكريم "محلب" من قبل النقابة لما قدمه لها من خدمات خلال فترة رئاسته للحكومة.

وتتضمن الاحتفالية، التي تقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة.

كما سيتم تكريم نقيب الصحفيين الأسبق جلال عارف بعد حصوله على جائزة النقابة التقديرية، وتكريم الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح بعد حصوله على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، وتكريم خاص لصحافة المرأة للكاتبة الصحفية سناء البيسي.

المهندس إبراهيم محلب حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية نقابة الصحفيين
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