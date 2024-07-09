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السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات العامة للسنة المالية الجديدة

06:53 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

الرئيس السيسي

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القاهرة - أ ش أ:

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 116 لسنة 2024، بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025، بقيمة 153 مليارا و256 مليونا و301 ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 117 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2024 - 2025 ، بقيمة 255 مليونا و700 ألف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 118 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة مليار و346 مليونا و200 ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي - كذلك - قانون رقم 119 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2024 - 2025، بقيمة 345 مليون جنيه.

كما وقع الرئيس قانون رقم 120 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 13 مليارا و236 مليونا و557 ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 121 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 34 مليارا و381 مليون جنيه.

كما وقع قانون رقم 122 لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، بقيمة 63 مليونا و400 ألف جنيه.

ووقع قانون رقم 123 لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 229 مليارا و124 مليونا و891 ألف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 124 لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 3 مليارات و65 مليونا و143 ألف جنيه.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.

هذا المحتوى من

Asha
السيسي توقيع قوانين الهيئات العامة ربط الموازنة
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